23 новых случая коронавируса выявили в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане обнаружили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по противодействию коронавирусу при правительстве РФ.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 в республике достигло 107. Ранее выздоровели 17 человек.

Как рассказали в оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусом, из новых обнаруженных случаев 8 — завозные, еще 15 — контактные. Пять пациентов госпитализировали, 18 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма течения болезни.

Из всех заболевших 10 человек в возрасте от 30 до 50 лет, четверым — от 18 до 30 лет, троим — от 50 до 60 лет, столько же в возрасте от 60 до 70 лет. Также коронавирус выявлен у двух человек в возрасте до 18 лет и одного пациента, которому от 70 до 80 лет.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 13, Высокогорский район — 5, Набережные Челны — 4, Пестречинский район — 1.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 2 774 новых случая COVID-19, общее число достигло 21 102. 1 694 человека выздоровели, 170 — умерли. 22 летальных исхода зафиксировано за прошедший день, из них 13 — в Москве, 11 — в Московской области, 2 — в Башкортостане, по одному — во Владимирской и Воронежской областях.