Чистый четверг в 2020 году, когда наступит перед Пасхой?

Чистый четверг предшествует празднованию Пасхи, самого главного церковного праздника в православии. В этот день также проходить подготовка к нему, соблюдаются определенные традиции, обряды, правила. В четверг необходимо сосредоточиться на наиболее важных делах, отмести негативные мысли. Это день на Страстной неделе, последней перед Светлым Воскресением Христовым, в течение которого наводят порядок в доме, перебирают все свои вещи, омывают тело в бане.

В Чистый четверг в храмах проходят особые богослужения, во время которых вспоминают важные события из Евангелия. Речь идет о Тайной вечере, когда Иисусом Христом были омыты ноги учеников в честь братской любви и смирения. В этот и последующие дни священнослужители напоминают прихожанам, какие земные страдания перенес Спаситель.

Когда наступит Чистый четверг в 2020 году, история праздничного дня

В библейском предании говорится: до распятия Иисуса Христа состоялась Тайная вечеря Его и 12 учеников-апостолов. Он рассказывал о смиренном образе жизни, любви к ближнему. Вечером этого дня Иисус Христос омыл ноги всем ученикам, и решил разделить с ними хлеб и вино. Тогда Он казал: в скором времени Его кто-то из учеников предаст. Иисус Христом знал, что это будет Иуда, но имени его не назвал.

В ночь на пятницу, говорится в библейском предании, Иуда действительно предал Иисуса Христа. Он продал Его фарисеям за 30 сребреников. Озвучивают несколько версий его поступка:

или Иуда был разочарован Иисусом Христом, как Учителем; или Иуда хотел проверить, спасется ли Иисус Христос, покажет ли свои способности.

Чистый четверг наступает перед Пасхой. Поскольку ее дата в 2020 году приходится на 19 апреля, Чистый четверг наступит 16 апреля. Данный день наполнен магической силой, имеет определенные традиции, из-за которых его и назвали Чистым.

Традиции Чистого четверга перед Пасхой

Основной смысл Чистого четверга кроется в очищении. В этот день ходят в баню, чтобы омыть тело, молятся, чтобы очистить душу, и убираются, чтобы очистить дом. По давней традиции утром этого дня окунаются в водоеме.

Что нужно делать в этот день

В Чистый четверг ранним утром, до того, как взойдет Солнце, купаются. Считается, что в это время вода заряжена силой, может смыть все плохое

Вечером в емкость с водой кладут какой-либо предмет из серебра (ложка, украшение, монета), а утром умываются из нее. Таким образом, сохраняется на долгие годы внешняя красота, укрепляется здоровье.

В Чистый четверг принято стричь волосы, а затем приступать к домашней уборке.

В течение дня проводят генеральную уборку, метут от дальних углов к порогу, выметая все плохое. Обязательно в Чистый четверг:

выбрасывают ненужные, сломанные, изношенные вещи; выбрасывают мусор; избавляются от хлама; перемывают посуду, столовые приборы; стирают белье; перемывают окна; вытирают пыль.

В этот день нужно трижды – до восхода Солнца, в полдень, поле заката – пересчитать деньги, чтобы жить в достатке.

Недопустимо, чтобы в Чистый четверг в доме оставался какой-нибудь мусор, паутина. Избавившись от них, можно избавиться от страхов, негатива.

После домашней уборки начинаются приготовления к выпеканию пасхальных куличей. Нужно заготовить тесто, основу для выпечки. Говорят, если первый пасхальный кулич мягкий и румяный, значит будет удача и добро. В Чистый четверг красят яйца.

По традиции в Чистый четверг готовят специальную соль с чудесными оздоравливающими свойствами. Ее заворачивают в тряпку, и кладут в печи, прокалывают. Затеи толкут и просеивают.

Что нельзя делать в Чистый четверг, приметы

В Чистый четверг необходимо очистить тело, и душу. В течение дня много молятся. Запрещено:

устраивать и участвовать в шумных мероприятиях; употреблять спиртные напитки; давать деньги в долг; игнорировать уборку в доме; лениться; ссориться; делать что-либо плохое окружающим; проявлять гнев и агрессию.

С Чистым четвергом также связаны определенные погодные приметы: