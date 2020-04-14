Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электромобилей Tesla

Руководитель известного автомобильного производителя Tesla Илон Маск раскрыл большую загадку бренда.

Электромобили Tesla Model-3 изначально поставляли на рынок с предустановленными в зеркало заднего вида камерами, направленными в салон. Камеры захватывают как водителей, так и их пассажиров.

До настоящего времени, однако, поклонники бренда могли только догадываться о предназначении такого оснащения.

Электромобили Tesla: Илон Маск расставил точки

В аккаунте Маска в соцсети Twitter подтверждена одну из самых популярных версий. Руководитель Tesla написал «Правильно», ответив таким образом, пользователю, предположившему, что камера предназначается для сервиса роботакси на тот случай, если в салоне будет иметь место вандализм.

Если пользователи роботакси Tesla пожелают испортить авто, все их действия окажутся на видео. Паре владельцев седана удалось сделать фотоснимки того, что фиксирует камера. Выяснилось, что она успешно обеспечивает широкий и довольно четкий угол обзора. Камера зафиксирует действия и водителя, и пассажиров.

Илон Маск рассказал также о другой возможности применения камеры – она способна фиксировать действия людей при активации функции Caraoke.

Илон Маск и электромобили Tesla: новости 2020 года

В начале текущего года Илон Маск дал интервью журналистам, в котором подтвердил ранее появившуюся в прессе информацию о том, что благодаря предстоящим обновлениям автомобилей Tesla будут созданы микро-карты, призванные помогать владельцам избегать выбоин на дорогах.

«Микро-карты будут созданы на основе данных, собранных автопарком Tesla. Они будут передаваться другим владельцам этих машин, когда они поедут по той же автотрассе», — сообщил Илон Маск.

Выявление выбоин на практике может оказаться довольно непростой задачей. Дело в том, что в отличие от иных препятствий на дорогах, выбоины – это углубления, по-разному проявляющие себя в зависимости от погодных условий и освещения.

В идеале камеры электромобилей Tesla определяют выбоины, сравнивая все неровности на поверхности трассы с остальными ее участками, а также анализируя текстуру непосредственно в выбоине в сравнении с расположенным рядом дорожным покрытием.

«С точки зрения меток, есть маркировка видео на всех восьми камерах одновременно. Это действительно эффективно, я имею в виду, с точки зрения эффективности маркировки, возможно, это повышение эффективности на три порядка», — подчеркнул Маск.

Обнаружение выбоин наряду со способностью успешно преодолевать подобные препятствия на автодорогах станет одним из важнейших шагов в осуществлении мечты компании Tesla о парке по-настоящему автономного транспорта.