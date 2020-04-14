ЕГЭ-2020: известны даты проведения экзаменов

Пандемия COVID-19 внесла свои изменения в каждую сферу жизнедеятельности населения. Сфера образования не стала исключением. Из-за коронавируса свои методы работы и образ жизни поменяли все участники образовательного процесса: учителя и школьники вынуждены сидеть дома, работать и осваивать учебный материал онлайн. Но больше всего в этом смысле пострадали выпускники школ, которые должны сосредоточиться на экзаменах и вступить в новый этап своей жизни, но нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране ежедневно вносит свои коррективы.

Несмотря на сложности, связанные с распространением коронавируса, Министерство просвещения и Рособрнадзор определились с датами проведения ЕГЭ и опубликовали проект нового расписания экзаменов. Вместе с тем, власти указали на то, что даты могут быть изменены, если санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится.

Основной период проведения ЕГЭ в 2020 году

Во время селекторного совещания партии «Единая Россия», которое состоялось 13 апреля, Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в этом году ЕГЭ стартует 8 июня. Решения о повторном переносе ЕГЭ пока нет, но перенос экзаменов возможен. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране.

«Понятно, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы будем, возможно, этот срок корректировать, но пока принято такое решение», — сказал Сергей Кравцов.

Напомним, что ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. В этом году предварительный этап сдачи экзаменов должен был стартовать 20 марта, основной – 25 мая. Дополнительный этап был запланирован на период с 4 по 22 сентября. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса сроки начала ЕГЭ перенесли на 8 июня.

Предварительный этап, в который экзамены обычно сдают выпускники прошлых лет, будет проходить параллельно с основным.

Даты проведения экзаменов для выпускников одиннадцатых классов

Согласно проекту приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, первый экзамен у выпускников одиннадцатых классов начнется 8 июня. В этот день они будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии.

Далее состоится экзамен по русскому языку – 11 июня.

Экзамены по математике базового и профильного уровней пройдут 15 июня.

Историю и физику выпускники будут сдавать 18 июня.

Обществознание и химию – 22 июня.

Экзамены по иностранным языкам (раздел «Говорение») пройдут 25, 26 и 29 июня.

Добавим, что у выпускников, которые не сдадут экзамен в основной период, будет возможность попробовать свои силы заново, но уже в сентябре.