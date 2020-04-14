В Алтайском крае могут скорректировать бюджет по видеосвязи

Один из главных вопросов, которые должны в ближайшее время рассмотреть алтайские депутаты, это корректировки в закон о бюджете Алтайского края. Из-за введения в регионе ограничений в связи с коронавирусом, принимать изменения планируют дистанционно, рассказали в пресс-служба АКЗС.

В АКЗС противостоят коронавирусу.

Анна Зайкова.

Один из вариантов голосования — это сессия АКЗС в режиме видеоконференции. Коммуникационная система краевого парламента прошла тестирование, для каждого депутата создана уникальная учетная запись, уверяют в заксобрании.

Проверка связи с каждым из участников проводится за два дня до сессии. В этом же формате могут проводить и предсессионные заседания комитетов и фракций.

Нюансы процедуры голосования, по словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, еще отрабатываются.

«Формат видеоконференции позволяет обсудить законопроект в режиме реального времени, высказать экспертное мнение разработчикам законопроекта, представителям профильных министерств и ведомств», — сказал парламентарий.

Другой вариант — принять закон опросным голосованием. Ранее депутаты разрешили себе делать это во время действия особого режима.

В любом случае порядок рассмотрения и принятия проектов законов не изменится, говорят в парламенте.

«После внесения закона и прохождения всех положенных этапов так же запускается процедура первого чтения. То есть в любом случае при принятии закона мы будим проводить его принятие двумя опросными голосованиями (отдельно по первому и второму (окончательному) чтениям)», — подчеркнул Андрей Осипов.

До введения ограничений из-за коронавируса алтайские депутаты в апреле планировали не только провести очередную сессию, но и выслушать отчет губернатора края Виктора Томенко. Мероприятие перенесли на неопределенный срок.

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