Внедорожники УАЗ подорожали в России

УАЗ поднял цены на все свои внедорожники на 10-45 тыс. рублей. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на экспертов «Цена Авто», в пределах этой суммы в апреле подорожали модели «Хантер», «Патриот» и «Пикап».

Наименьшую прибавку в 10 тыс. рублей получил УАЗ «Хантер». Чуть сильнее – на 22,5-35 тыс. рублей подорожал УАЗ «Пикап» (кроме комплектаций с «автоматом», которые вышли в продажу 1 апреля). Максимальной прибавкой в 30-45 тыс. рублей отметился флагманский УАЗ «Патриот».

Теперь цены на УАЗы в России выглядят следующим образом:

УАЗ «Хантер» – от 762 000 до 1 024 900 рублей;

УАЗ «Патриот» – от 865 000 до 1 328 000 рублей;

УАЗ «Пикап» – от 877 500 до 1 420 000 рублей.

Все три модели оснащаются 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 или 150 л.с., агрегатированным с механической или автоматической коробкой передач («автомата» нет только у «Хантера»).