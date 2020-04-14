Changan предложит альтернативу российскому Hunter

По
mavit
-
6

Changan предложит альтернативу российскому Hunter

У гражданского УАЗ «Хантер», сменившего армейский УАЗ-2151 в конце 2003 года, может появиться «тезка» из Китая. Местный автопроизводитель Changan Automobile подал заявку на регистрацию в России нового товарного знака «Changan Hunter».

Связана ли регистрация хорошо знакомого россиянам имени с очередной новинкой от одного из крупнейших китайских автопроизводителей, или же это просто часть будущего ребрендинга, пока неизвестно.

Changan предложит альтернативу российскому Hunter
ТЗ Changan Hunter. Фото ФИПС

Сейчас российская линейка Changan представлена пятью кроссоверами: от субкомпактного переднеприводного CS35 до среднеразмерного паркетника CS75FL с 245-сильным турбомотором, японским «автоматом» и полным приводом.

В Китае модельный ряд Changan почти в пять раз шире. По-прежнему популярных кроссоверов там вдвое больше, чем у нас, а набирающих популярность электромобилей. Компанию им составляют седаны, хэтчбеки и минивэн.