Changan предложит альтернативу российскому Hunter

У гражданского УАЗ «Хантер», сменившего армейский УАЗ-2151 в конце 2003 года, может появиться «тезка» из Китая. Местный автопроизводитель Changan Automobile подал заявку на регистрацию в России нового товарного знака «Changan Hunter».

Связана ли регистрация хорошо знакомого россиянам имени с очередной новинкой от одного из крупнейших китайских автопроизводителей, или же это просто часть будущего ребрендинга, пока неизвестно.



ТЗ Changan Hunter. Фото ФИПС

Сейчас российская линейка Changan представлена пятью кроссоверами: от субкомпактного переднеприводного CS35 до среднеразмерного паркетника CS75FL с 245-сильным турбомотором, японским «автоматом» и полным приводом.

В Китае модельный ряд Changan почти в пять раз шире. По-прежнему популярных кроссоверов там вдвое больше, чем у нас, а набирающих популярность электромобилей. Компанию им составляют седаны, хэтчбеки и минивэн.