В России начали массово дорожать автомобили

Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ». Ожидаемым поводом для этого стало падение курса рубля по отношению к мировым валютам.

Как подсчитали в «Авилоне», стоимость автомобилей в первом квартале выросла в среднем на 2-5% – в них «вложены» колебания курса, повышение ставок утильсбора и инфляция. В результате машины Hyundai подорожали в среднем на 2%, Volvo — на 2–3%. Американские Cadillac и Chevrolet подорожали еще в январе по моделям Escalade (на 4,7%), Escalade ESV (на 4,5%), Tahoe (на 3%) и Traverse (1,4%), Audi прибавили в среднем 2,5%, Jeep — 3%, Mercedes Benz — 3,5%, а Volkswagen —3–5%.

Volkswagen, по данным «Европлана», в марте поднял цены на 30-100 тыс. рублей, тогда же это сделал и китайский Haval. Как сообщали «Автоновости дня», в первый месяц весны подорожанием отметились Citroen (на 3,9-7,3%), Volvo (на 2-3%), кроссоверы Nissan (на 1,1-8,7%) и две модели Opel (на 1,9-8,3%). Модельный ряд Peugeot прибавил в цене на 2–15,8%, Suzuki — на 1,1–3,5%. У BMW подорожали 20 моделей из 33, у Renault – 7 из 10, а у Skoda и Toyota новые цены получили только отдельные модели.

В BMW, в свою очередь, заявили о «заморозке» цен на уже выпущенные автомобили и те, которые будут собраны в Калининграде из готовых машинокомплектов. Остальные новые BMW подорожают в среднем на 5%. Их соотечественник и конкурент Mercedes-Benz планирует повысить цены с 1 мая.

Что касается массового сегмента, то корейские KIA, например, подорожали еще 17 марта. Чуть позже, 1 апреля, в цене выросли все LADA. Затем прайс-листы обновили Renault, Mitsubishi и Toyota, повысившая цены на два своих бестселлера — седан Camry и кроссовер RAV4 на 2-2,4% и 2-2,8% соответственно.