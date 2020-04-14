Алтайский Минздрав опроверг информацию соцсетей переносе операции умирающему пенсионеру

Министерство здравоохранения Алтайского края проверило сведения о пожилом пациенте, родственники которого уверяли, что он находится в очень тяжелом состоянии, но ему якобы отказали в проведении операции. Ведомство установило, что, во-первых, данное сообщение было опубликовано женщиной, которая на самом деле не является его родственницей. Во-вторых, никаких острых состояний, о которых рассказывалось, у мужчины нет, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе министерства. Между тем поднявшая данную тему женщина тут же заявила в соцсетях, что усомнилась в результатах проверки Минздрава, заверила, что приходится пациенту родной дочерью, а также указала, что ситуация начала меняться как раз после ее обращения.

Как уточнили в Минздраве региона, сейчас мужчина, о состоянии которого написали в соцсетях несколько дней назад, все это время продолжал работать. Выехавший по месту его проживания медик попросту не застал его дома. В ведомстве не стали отрицать, что барнаульцу действительно на 20 апреля была назначена госпитализация в онкоцентр, но о переносе операции речи не шло, так как данный вид лечения не относится к плановой медпомощи. В итоге на 14 апреля мужчину пригласили в поликлинику для прохождения необходимых обследований.

В связи с ситуацией Минздрав края обратился к пациентам и их родственникам с просьбой: в случаях ухудшения самочувствия вызывать участковых специалистов на дом. «Если вам отказали в медицинской помощи вы можете обращаться в Минздрав, решение будет принято в индивидуальном порядке», — пояснили в ведомстве.

Тем временем в соцсетях появились сообщения от людей, которые пишут о себе как о дочери и супруге данного пациента. Уже после проведения проверки они высказались в Сети относительно выводов Минздрава. Жена пенсионера написала, что их методика возымела действие, и на ее мужа тут же обратили внимание, а ей этого вполне достаточно. «Благодарим за помощь всех, обращение нашей дочери вызвало резонанс, страховая компания помогла, сегодня муж сдал все анализы, о проверке министерства не знаем, важно, что пост возымел действие. До него муж звонил, ходил в поликлинику, я дважды звонила, регистратура отказала. Сейчас нам говорят, что этого быть не может, но ведь есть записи звонков, все можно проверить. Для нас это не важно теперь. Еще раз искренне благодарим неравнодушных людей», — заявила женщина.

Вместе с тем ее дочь была более категорична и заявила, что не доверяет «показаниям» чиновников. «Дело с мертвой точки сдвинулось. Операцию назначили. Благодарю всех неравнодушных. Остальные могут захлебнуться своей слюной и злостью. Я — дочь, единственная и самая что ни на есть родная! И проверок не боюсь. А вот написанное Минздравом, уже начиная с того, что я не родственница, вызывает много сомнений. Однако благодарю врачей, которые соблюдают данную ими клятву», — выразила свое мнение женщина.

Напомним, своей проблемой жительница края поделилась в сообществе Barnaul22 «ВКонтакте». Она писала, что ее отцу назначили некую операцию еще до введения режима самоизоляции. Однако в связи с последними изменениями в указе о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе медучреждениям в крае запретили производить плановую госпитализацию пациентов за исключением особых случаев. «Уже прошло две недели. С каждым днем ему все хуже. Последние две недели он почти не спит. Лицо опухло от гноя так, что не видно глаз. Вызываем «скорую», они забирают, но после отпускают сразу же домой. Ни больницы, ни диагностический — никто не работает. Все отказали. Куда писать? Что делать? Место на кладбище заказывать?» — писала женщина в своем обращении.

В Минздраве Алтайского края информацию тут же взяли в работу. В ведомстве начали проверку по данному факту. «С родственниками пациента свяжутся специалисты поликлиники и направят медработника на дом для осмотра и решения по дальнейшему лечению и операции», — объяснили в Минздраве дальнейший алгоритм действий. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что при возникновении подобного рода пациентам и их родным стоит обращаться в министерство напрямую, и тогда решение будет приниматься в индивидуальном порядке.