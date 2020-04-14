Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ушел в б отставку

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о том, что уходит в отставку из-за последствий его решения ввести комендантский час в 31 провинции страны в пятницу.

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции».

«В течение двух часов в некоторых районах возникло скопления людей. Но это было лишь в определенных местах. Да, я не предвидел такого. Хотя у меня есть опыт. Но я не думаю, что то, что произошло станет причиной серьезных проблем (катализатором распространения коронавируса — пдт)», — ранее в интервью турецкому телеканалу сказал Сойлу.

Напомним, власти Турции в пятницу вчера внезапно объявили о введении комендантского часа с 00.00 часов 11 апреля до вечера 12 апреля в 31 провинции страны. Однако объявили они об этом за два часа до начала комендантского часа. В стране началась паника во всех крупных городах люди направились в ближайшие магазины. Возникла давка, драка и антисанитарная обстановка.

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