Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине

Российские актеры приняли участие в новом флешмобе #РазделеныНоВместе, который был запущен в инстаграме театральным проектом «Заячий стон». Суть флешмоба заключается в том, чтобы показать, что даже на самоизоляции из-за пандемии коронавируса никто из нас не одинок, а также вселить надежду, что мы сможем пережить эти тяжелые времена, только оставаясь вместе — пусть и не буквально.

В акции участие приняли Анна Чиповская, Максим Виторган, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Игорь Верник, Мария Ивакова и Никита Ефремов, Тимур Родригез, Дарья Мельникова, Александр Петров и многие другие актеры. Каждый участник снял короткий отрывок, сидя дома в самоизоляции.

Основная фишка видео состоит в том, что на финальном монтаже кажется, что каждый из участников виртуально передает эстафету действий другому. Так, Анна Чиповская в ролике пьет текилу и закусывает лимоном, а потом «передает» дольку Юлии Пересильд. Та, в свою очередь, кладет лимон в чай, берет бутерброд с колбасой и тут же «передает» его Максиму Виторгану, который в следующем кадре делает выбор: съесть его или листья салата.

Максим Матвеев

Елизавета Боярская

Александр Петров

Пока все плачут на техно, «Заячий стон» объединяет друзей!! Несмотря на то, что все #СидимДома, мы #РазделеныНоВместе. Пусть немного растолстеем, но карантин переживем! Вместе! Выше нос!

— так описали свое новое творение представители творческого объединения «Заячий стон», состоящего из четырех артистов «Ленкома»: Максима Амельченко, Виталия Боровика, Алексея Полякова, Кирилла Петрова и Виктора Долгого.

Интернет-пользователи оценили забавный ролик и поблагодарили создателей и актеров за то, что они подняли им настроение и зарядили позитивом. Если вы заскучали на самоизоляции, самое время предложить своим друзьям присоединиться к этому оригинальному флешмобу!

Игорь Верник

Тимур Родригез

Мария Ивакова и Никита Ефремов