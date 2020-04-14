Чтобы ваш багаж был первым на ленте, используйте этот трюк

Всем нам приходится ждать свой багаж. Простой трюк гарантирует, что ваша сумка окажется вначале багажной ленты

Мы часто путешествуем, и нам не всё равно, будут ли наши сумки в начале или в конце багажной ленты. Сойдя с самолета, мы бежим в багажное отделение и, если наш чемодан не ждет нас там, мы обязательно злимся. И наоборот, мы любим предвкушение. Нам нравится выбирать место, откуда лучше всего видно, как выезжает багаж. Мы наслаждаемся чувством огромного самодовольства, когда мы следим глазами за нашей сумкой и суетимся, желая поскорее взять ее с конвейерной ленты и важно пройти с ней через таможенный пункт.

Однако, если вам порядком надоел такой неизменный ритуал, воспользуйтесь советом одного рабочего, который раскрыл секрет своих коллег-грузчиков и рассказал, как сделать так, чтобы ваша сумка оказалась первой на ленте.

«Лучше всего — это быть одним из последних пассажиров, которые проходят таможенный досмотр», — поделился Томас Ло Скиуто, работник аэропорта.

«Сумки и чемоданы всегда грузят на багажные тележки, постепенно заполняя их, начиная с передней части тележки. Поэтому, если ваша сумка окажется в задней части тележки, ее загрузят одной из последних в самолет, на котором вы полетите, но возьмут ее одной из первых из самолета в пункте назначения».

Скиутo говорит, что также логично предположить: если вы зарегистрируетесь одним из первых, ваша сумка будет выгружена одной из последних.

«Также помните, что нужно быть вежливыми с сотрудниками аэропорта», — говорит он. «Чем вежливее вы, тем больше вероятность, что вы получите то, что хотите».

Зная, когда нужно предоставить свой багаж для проверки, чтобы забрать его по прибытию первым, учтите, что от размера самолета также зависит, как скоро ваш чемодан выедет на бегущей ленте.

По словам служащих в аэропорту Бирмингема, последняя сумка может появиться на ленте через 25 минут после первой, если вы прилетели на небольшом самолете, и где-то через час, если вы летели, скажем, на Боинге 747.

Другие полезные трюки

Летать бизнес или первым классом означает, что ваш чемодан почти всегда помечен «приоритетной» биркой, которая служит для того, чтобы отделить ваш багаж от общего. Но это не трюк, а привилегия. Имейте в виду, что иногда такую привилегию предоставляют часто летающим пассажирам в качестве акции, даже если они постоянно летают эконом классом.

Согласно другим ам, этикетка с надписью «хрупкий груз», прикрепленная к вашему багажу, почти наверняка сослужит хорошую службу, т.к. благодаря ей ваш чемодан с большой осторожностью отставят в сторону и погрузят последним.

По крайней мере, стоит попробовать воспользоваться этими советами.

27.11.2017