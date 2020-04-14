Названы основные симптомы коронавируса

Важно сразу же сделать акцент на том, что первые признаки заболевания у зараженного человека не проявляются сразу же после контакта с носителем инфекции. Инкубационный период вируса COVID-19 длится от одного до четырнадцати дней. Зачастую симптомы проявляются уже через три-пять дней после инфицирования. Течение болезни, которая была вызвана COVID-19 — по симптомам очень похоже на сезонный грипп.Симптомы коронавируса по дням1 день болезниКак мы уже сказали выше, в большинстве случаев, а если быть точнее, то в 80% случаев, коронавирусное заболевание протекает в легкой форме. Тогда человек ощущает слабость, озноб, быструю утомляемость, проблемы со сном или наоборот, сонливость. Заболевшие также иногда жалуются на лихорадку, першение в горле и сухой кашель, бывает и боль в мышцах и головная боль. В некоторых случаях недуг проявляет себя расстройствами ЖКТ (диарея, рвота и т.д.).

Если у человека тяжелое течение заболевания, то тогда начинаются трудности с дыханием. Люди, которые уже переболели этой заразой, говорят, что не могут вдохнуть воздух глубоко, «до конца».2 — 5 день болезниСимптомы сохраняются, однако теперь они немного ослабевают. Температура может иногда поднимается выше нормы, при этом ее можно снизить с помощью жаропонижающих средств.6 — 14 день болезниЧерез несколько дней, как при обычном ОРВИ, инфицированному становится легче, однако некоторые симптомы все еще сохраняются, например заложенность носа, кашель и утомляемость. Стоит отметить, что если заболевание осложняется или же обострились хронические заболевания, то жаропонижающие помочь не смогут, либо подействуют, но слабо.