Астрологи предположили, когда в России закончится эпидемия коронавируса

COVID-19 не сбавляет своих темпов и распространяться по всему миру. Астрологи назвали дату окончания пандемии, опираясь на данные о влиянии небесных тел и энергетике високосного 2020 года.Эксперты считают, что энергетика високосного года и влияние Черной Луны не сулит человечеству быстрого избавления от коронавирусной инфекции. Тем не менее астрологи уверены, что в конце апреля пандемия пойдет на спад, и в мае ситуация в России и других странах наладится. Правда, осенью коронавирус снова вернется.

При этом астрологи считают, что вторая волна пандемии не будет уже такой сильной, как первая. И большинство стран сможет успешно противостоять коронавирусу. Главным фактором, влияющим на людей сейчас, астрологи называют Черную Луну. Ее энергетика будет сильна как никогда, а значит, весь 2020 год нужно провести с осторожностью.В России, несмотря на предпринимаемые меры профилактики, на сегодня, 14 апреля, выявлено 18 328 случаев заражений COVID-19. Летальных исходов — 148, выздоровлений — 1 470. Медики в своих прогнозах относительно сроков окончания эпидемии пока не пришли к единому мнению, но утешает хотя бы то, что российские учёные расшифровали полный геном нового вируса и уже готовят вакцину.