Чай с куркумой против коронавируса, как приготовить, рецепт: правда ли что помогает

Ученые сходятся во мнении, что самым полезным напитком в борьбе с вирусами является чай с куркумой. Специю можно добавлять в любые виды блюд. Согласно проведенным исследованиям, содержащийся в специи куркумин способен защитить легкие человека от ХОБЛ, фиброза, рака, астмы и респираторного острого дистресс-синдрома. Куркумин подавляет любые воспаления в организме и облегчает симптомы ХОБЛ.Куркума также хорошо сжигает подкожный жир, защищает кишечник от заболеваний. Японскими медиками был представлен результат исследования, который подтверждает, что куркумин отодвигает деменцию и сохраняет здоровье мозга.Медики рекомендуют вместо кофе утром выпивать целительный чай из куркумы. Входящий в специю куркумин обладает противомикробным и противовирусным эффектом, способствует укреплению иммунной системы, сжигает жир и защищает легкие от поражения.

Для приготовления напитка нужно:

Нагреть чашку воды. Добавить одну чайную ложку куркумы и довести до кипения. В напиток добавить имбирь, мед, черный перец, корицу и лимонный сок. Для тех, кто не может употреблять в пищу острые блюда, можно просто выпивать чай с куркумой, добавив мед и лимон.

Куркуму рекомендуется применять при первых симптомах заболевания, придерживаясь графика:1-й день: взрослые по пол чайной ложки, дети пятую часть чайной ложки, через каждые три часа.2-й день: куркума принимается в таком же количестве, как и в первый день, но три раза в сутки, пока не наступит выздоровление.После куркуму взрослые пьют по чайной ложке в день, дети пятую часть чайной ложки. Если мучает кашель, то куркуму разводят в парном молоке. Для людей, страдающих фарингитом, следует принимать куркуму, смешанную с медом три раза в день, держа кашицу во рту несколько секунд.