Губернатора Томенко просят «обнулить» налоги и ввести режим ЧС

В адрес главы Алтайского края Виктора Томенко направлены предложения по оказанию радикальных мер поддержки предпринимателям. Идеи сформулировали в региональном отделении «Партии малого бизнеса России».

Малый бизнес.

СС0

Автор обращения — Сергей Калиниченко, председатель местного отделения партии. Он уточнил, что Виктору Томенко направлены обобщенные предложения из многих регионов России.

Калиниченко отмечает: эти меры государственной поддержки «спасут малый и средний бизнес от разорения».

Предложения Партии малого бизнеса России таковы:

На период с 1 апреля 2020 года и до 31 декабря 2020 года, все субъекты МСП освободить от всех налоговых платежей и сборов; Компенсировать расходы на выплату заработной платы, исходя из среднего заработка полученного участниками МСП в 2019 году, и освободить от всех начислений с нее; Возместить участникам МСП суммы выплаченных ими арендных платежей; Кредитные обязательства, в том числе и по ипотечным кредитам, для субъектов МСП за этот период, считать заемщиками исполненными, перед кредитными организациями, то есть оплаты в соответствии с графиком платежей, выполненными; Для субъектов МСП отменить все таможенные пошлины и сборы, как при экспорте, так и при импорте товаров; Предоставить возможность получения беспроцентного кредита, для всех видов деятельности МСП, в упрощенном порядке; Снизить оплату ЖКХ на 50% от действующих платежей; Снизить налоги по упрощенной системе, с 01.01.2021 г., на период до 3 лет, с 6% до 2% для объекта налогообложения «доходы»; и с 15% до 5% для объекта налогообложения «доходы минус расходы»; По завершению периода пандемии, в целях незамедлительного восстановления деятельности предприятий МСП, предоставить возможность, в обоснованных объемах субъектам МСП, получение беспроцентных кредитов; В случае продления периода пандемии коронавируса на не определенный срок, ввести режим ЧС на территории Алтайского края.

Партия малого бизнеса России зарегистрирована в 2016 году. Ее возглавляет предприниматель Юрий Сидоров. Заявленная цель партии — в 2021 году создать свою фракцию в Госдуме.

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