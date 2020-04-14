У армян на гербе Арарат, у турок – Луна. Каждому свое — NovostiNK — Новости Армении

14 апреля 2020, 00:44 — NovostiNK По логике китайского посла в Турции, текст на английском языке на коробках с медицинскими принадлежностями и оборудованием, присланных Китаем Армении для борьбы с пандемией коронавируса, который гласит «пусть наша дружба будет выше, чем гора Арарат, и дольше, чем река Янцзы», был размещен позднее и не представителями властей. Но те, кто предпринял такую акцию, знали, что делали, интегрируя послание в реалии Ближнего Востока.

Китай оказал Армении медицинскую помощь, направив самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для борьбы с эпидемией коронавируса. В этой акции нет ничего необычного, Пекин оказывает такую помощь многим другим странам. Но поставки в Ереван вызвали политическое раздражение в Анкаре, когда в армянской прессе появились фотографии коробок, на которых было написано на английском языке: «Пусть наша дружба будет выше, чем гора Арарат, и дольше, чем река Янцзы».

МИД Турции обратился к послу Китая Дэн Ли и в МИД Китая «с просьбой пояснить надпись с упоминанием горы Арарат», которую турки называют Агры-даг. Как сообщает турецкое государственное агентство Anadolu, китайский посол ответил, что груз с гуманитарной помощью для Армении был подготовлен местной администрацией одного из регионов КНР и был отправлен частной компанией. Причем местная администрация разместила на коробках лишь текст на китайском языке, где не содержалось упоминания о горе Агры. Ведь в китайском языке, как уточнила директор Центра Конфуция Российско-Армянского университета в Ереване Наира Антонян, нет отдельного иероглифа, обозначающего «Арарат». По ее словам, «дословно написано — «гао шан», то есть «высокая гора». Но интрига не в этом. Как сообщил посол, текст на английском языке со ссылкой на гору Арарат был размещен на коробках позднее. Однако он не уточнил, кто это сделал и почему. В этой связи Дэн Ли отметил, что «инцидент всесторонне расследуется, и турецкая сторона будет оповещена об итогах», а также подчеркнул «неизменность позиции Китая в вопросе уважения к суверенитету и территориальной целостности Турции».

Причины острой реакции Анкары вызывают много вопросов. Турция прекрасно осведомлена о том, что гора Арарат является символом армянского народа. Историками описан случай, когда правительство Турции уже выставляло протест Москве из-за появления на гербе Армянской ССР горы Арарат. По легенде, то ли один из советских наркомов, то ли сам Иосиф Сталин ответил так: «На вашем гербе (Турция не имеет официально утвержденного герба — С. Т.) изображен полумесяц, но разве вам принадлежит Луна?» Помимо того, Анкара также знает, когда Арарат стал Агры-дагом, почему эта гора зафиксирована в контурах армянского исторического пространства, что прочно закреплено в европейской исторической традиции. Это просто факт, и мы не намерены устраивать по этому поводу дискуссию. Однако почему посол КНР был вынужден фиксировать внимание на приверженность Китая к «уважению к суверенитету и территориальной целостности Турции»?

Анкара давно приспособилась к тому, что в Закавказье, да и в целом на Ближнем Востоке, она имеет дело с традиционными региональными историческими партнерами в лице России и Ирана. Китай не играл сколь-нибудь там заметной роли, ограничиваясь налаживанием экономического сотрудничества, общими декларациями и дистанцированием от прямого участия в конфликтах. Но ситуация меняется. Когда дело стало касаться Ирана, четвертого по значению поставщика ресурса с Ближнего Востока, Пекин стал более откровенно позиционировать свои интересы. Вспомним, как в августе 2019 года было объявлено, что Пекин может участвовать в совместных военно-морских учениях с Ираном и Россией в Оманском море и северной части Индийского океана. После этого турецкие эксперты стали предполагать появление триумвирата «Китай — Иран — Россия» на территории от Иранского нагорья до побережья Индийского океана с перспективой выхода на Ирак. А затем появились намеки на то, что Москва и Пекин, «пользуясь пандемией коронавируса, укрепляют позиции на Большом Ближнем Востоке».

Поэтому гуманитарная помощь Армении, стратегическому союзнику России, воспринимается именно в контексте появляющейся новой системы взаимоотношений в регионе, где Анкара считала себя «одной из главных». Сейчас, видимо, чувствуя грядущие перемены в регионе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил создать «канал связи с Ереваном через патриархат Армянской апостольской церкви в Стамбуле, предложив гуманитарную помощь Армении». Ход оригинальный, адресованный в первую очередь западной армянской диаспоре, а потом уже Еревану. По оценке турецкого издания Milli Gazete, с одной стороны, Анкара считает, что «Армения является для России форпостом в регионе», но с Москвой она сможет договориться. А как быть с так называемой западной командой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая способна «заявлять о притязаниях на гору Агры-даг»? Отсюда наша версия. По логике китайского посла в Турции, текст на английском языке на коробках со ссылкой на гору Агры был размещен позднее. Значит, те в Китае, кто предпринял эту акцию, знали, что делали, интегрируя послание в реалии Ближнего Востока.

Конечно, на данном этапе делать какие-либо широкие политические обобщения рановато. Но Пекин стал серьезно присматриваться к Армении. Китайский лидер Си Цзиньпин написал президенту Армении Армену Саркисяну, что желает делать акценты на «особом внимании на развитии отношений двух стран» и «усилия для укрепления сотрудничества». Может быть, это только начало.