ФСБ назначило экспертизу случаев Интернет-травли зараженной коронавирусом жительницы Барнаула

Случаи неадекватной реакции граждан в отношении зараженных коронавирусом людей стали предметом разбирательств со стороны правоохранительных органов и властей регионов Сибири. Так, УФСБ России по Алтайскому краю заинтересовалось материалами травли жительницы Барнаула, прибывшей из Доминиканы, которая была ифницирована в регионе первой. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», специалисты проведут лингвистическую экспертизу комментариев, связанных с этой ситуацией.

В пресс-службе управления изданию рассказали, что материалы, связанные с травлей жительницы Барнаула, поступили в ФСБ еще на прошлой неделе. Сейчас по ним проводится лингвистическая экспертиза. Речь идет о публикации комментариев в соцсети, направленных против местной жительницы, имя которой стало известно после утечки сводки главного внештатного эпидемиолога регионального Минздрава РФ Ирины Переладовой. По данным Генпрокуратуры РФ, в этих комментариях были призывы к насильственным действиям против женщины. Ведомство направило материалы проверки в УФСБ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). При этом в управлении не сообщается, какое количество граждан, оставивших комментарии, может быть привлечено к ответственности. Стоит отметить, что негативные эмоции тогда выразило несколько десятков людей.

Между тем с подобными ситуациями столкнулись и другие регионы Сибири. Так, в Кемерово врач-педиатр Алексей Левин стал героем публикаций в соцсетях в связи с якобы заражением коронавирусом. Он сообщил, что намерен обратиться в полицию по поводу этих фейков. По его словам, находясь на двухнедельном карантине после возвращения из Испании, он читал про себя слухи, связанные с коронавирусом. В частности, Левин опубликовал фрагмент переписки двух мужчин, в котором они пишут, что у него якобы был выявлен положительный результат на коронавирус, при этом он неделю якобы вел прием детей в поликлинике. «За этот месяц я узнал о себе, что нарушаю режим карантина и хожу по всему городу, заражая людей . Официально заявляю — никаких положительных результатов у меня не выявляли, приемов к тому же я не вел», — написал Левин в соцсетях.

Аналогичный случай ранее произошел в Новосибирской области. Там региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 распространил сообщение о том, что происходившая рассылка в мессенджерах о сотруднице медицинской организации в Первомайском районе, вернувшейся из Испании и якобы зараженной коронавирусом, недостоверна. Медицинская организация подала заявление в правоохранительные органы. «Также в полицию намерена обратиться педиатр из Пашино. В социальных сетях распространяют недостоверные сведения о том, что она больна коронавирусом, заразила детей в поликлинике и находится в реанимации», — сказано в сообщении.

Случай травли семьи, в которой ребенок оказался зараженным COVID-19, также был зафиксирован и в Иркутской области. «После публикации информации оперштаба (…) о появлении в Усть-Куте первого зараженного в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы. В общегородской Viber-группе оказались данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка, а также персональные данные всех членов семьи», — говорится в сообщении. По данным районной администрации, женщина с двумя детьми вернулась в Усть-Кут с отдыха в Таиланде, 14 дней пробыла на самоизоляции, после чего без признаков заражения вышла на работу. Через сутки после этого из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов всей семьи на новую коронавирусную инфекцию. «У женщины и ее старшей дочери анализы были отрицательные, а у семилетнего ребенка тест показал положительный результат. При этом у ребенка нет признаков заболевания, течение COVID-19 проходит бессимптомно», — сообщили иркутские специалисты. Семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире. «К ним прикреплен отряд полиции для охраны», — отмечено в сообщении.

Напомним, что 29 марта в Алтайском крае был получен первый положительный результат на COVID-2019 у жительницы Барнаула, которая прибыла из Республики Доминикана. Ее госпитализировали в КГБУЗ «Городская больница № 5 Барнаула», в бокс инфекционного отделения. 30 марта сообщили о втором случае заболевания коронавирусной инфекцией. Его зафиксировали у супруга заболевшей женщины. Позже стало известно о том, что пятеро сотрудников ГУ МВД по Алтайскому краю были вынуждены уйти на самоизоляцию: они контактировали с мужем заразившейся во время процессуальных действий, однако тот не предупредил их о том, что его жена вернулась из Доминиканы, и им следовало бы находиться на самоизоляции.

После этого в соцсетях началась настоящая травля семейной пары. Как оказалось, персональные данные женщины утекли в Сеть, из-за чего она столкнулась с резким потоком негатива в свой адрес. Позже подписчики сообщества «Подслушано Барнаул» попросили прекратить травлю и привлечь лиц, «сливших» ФИО и адрес женщины в Сеть, к уголовной ответственности, однако с их мнением были солидарны не все.

Анонимный пост был опубликован в сообществе 1 апреля. Его автор утверждал, что из-за болезни «нулевого пациента» жители Барнаула резко стали проявлять агрессию и паниковать по поводу распространения инфекции. «Стоило одной девочке заболеть, как тут же поднялась паника в городе — все данные (в том числе и место проживания) кто-то тут же слил в Интернет, жители дома предложили сжечь поликлинику, в которую она ходила, особые индивидуумы начали писать ей в социальных сетях угрозы и оскорбления, а сегодня вообще придумали частушку и начали рассылать через WhatsApp», — указано в публикации.

Пользователь, опубликовавший запись, предложил перестать паниковать, а также прекратить обсуждать и оскорблять больных. «Через три месяца никто и не вспомнит об этом вирусе, а осадочек от нашего поведения — будет долгим», — добавил автор сообщения. Он выразил надежду, что распространителей личных данных женщины обязательно найдут и привлекут к уголовной ответственности по всей строгости действующего законодательства