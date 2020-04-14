В Турции сегодня от коронавируса погибло еще 98 человек

В Турции сегодня было зафиксировано ещё 98 смертей от коронавирусной инфекции, а также прибавилось более четырех тысяч заболевших.

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на данные Минздрава Турции.

Как сообщает канал, начиная с 17 марта от инфекции COVID-19 в Турции умерло 1198 человек.

Между тем, сегодня число заболевших достигло 56 тыс. 956. Вчера количество заразившихся было 52 тыс. 167, что говорит о том, что больных стало на 4789 пациентов больше.

Также Минздрава отметил, что по всей стране выздоровели 3 тыс. 446 пациентов.