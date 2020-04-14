Анастасия о предстоящем разводе: «Юлиан хочет ребенка, а я не могу родить»

Певица Анастасия прокомментировала заявление своего супруга Юлиана о расставании и назвала настоящую причину предстоящего развода. По словам артистки, муж очень хочет ребенка, а она не может родить ему наследника.

Юлиан уже много лет мечтает о том, чтобы стать отцом. В программе «Прямой эфир» артист признался Андрею Малахову, что пытался сохранить семью, но у него не получилось. Его родители очень расстроены, так как пара решила развестись. Брак знаменитостей, которые дружили на протяжении 27 лет, продлился всего год.

По словам Анастасии, она не сможет пойти на усыновление или суррогатное материнство. Сейчас певица находится на самоизоляции и переживает тяжелый душевный период. Она призналась, что общается с бывшим супругом Владимиром и хочет, чтобы он к ней вернулся. Сейчас артистку поддерживает мать, а свое свободное время она посвящает уходу за домашними животными. У Анастасии живут кролики, куры, козлы, кошки и собаки.Юлиан и Анастасия часто выступали на одной сцене. Однажды артист осознал, что певица не просто его подруга, а муза. Характер у знаменитостей взрывной, поэтому они не могут длительное время находиться рядом. Но из-за постоянной занятости супруги успевали соскучиться друг за другом и практически не ругались.