Ксения Собчак обвинила Тину Канделаки в некачественном «фотошопе»

Ксения Собчак и Тина Канделаки, ранее состоявшие в дружеских отношениях, уже долгое время враждуют между собой в Сети. Совсем недавно журналистка обвинила экс-ведущую программы «Самый умный» в некачественном «фотошопе».

Новая публикация в соцсети Instagram от продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки вызвала неоднозначную реакцию не только у подписчиков, но и коллег по цеху. К рекомендациям по поводу похудения и спортивного питания телеведущая прикрепила собственный снимок, в котором были заметны следы фотокоррекции. Пользователи Сети нещадно раскритиковали Канделаки после того, как Ксения Собчак указала на «лютый фотошоп» в виде неестественно изогнутых деревьев.

Собчак также уличила бывшую подругу в неискренности: хотя Канделаки уже два года как отстранена от руководства «Матч ТВ», она до сих пор позиционирует себя как руководителя. Ответ на столь громкие заявления по поводу её карьеры и фигуры последовал довольно быстро, когда бывшая ведущая программы «Самый умный» отметила снижение рейтингов телеканала «Супер», а также опубликовала нелестные фотографии самой Собчак.