Эммануил Виторган рассказал об отрицательном результате теста на коронавирус

Недавно стало известно, что Эммануил Виторган вместе со всей семье решил сдать тест на определение наличия коронавирусной инфекции. Спустя три дня актёр рассказал об отрицательном результате и призвал поклонников не пренебрегать своим здоровьем.

Эммануил Виторган в своём микроблоге в Instagram сообщил, что принял решение вместе со своей супругой Ириной сдать анализ на коронавирус. Он показал, как происходит забор материала для выявления коронавирусной инфекции. Актёр пригласил к себе домой команду медиков, которые взяли анализ у семьи. Информация о возможном заражении COVID-19 у Игоря Николаева и Надежды Бабкиной заставила побеспокоится 80-летнего актёра.Через 3 три он решил успокоить своих поклонников, переживающих за его состояние здоровья. Артист рассказал, что по результатам теста у него и его семьи не обнаружено заболевание. Виторган также призвал подписчиков больше внимания уделять своему здоровью и по возможности проходить обследование у квалифицированных медиков. Он также отметил, не стоит пренебрегать средствами защиты и рекомендациями правительства и врачей. Завершая обращение к поклонникам, он пожелал им сохранять спокойствие и оставаться здоровыми. В свою очередь подписчики пожелали Эммануилу Виторгану всего хорошего, отметив, что у него прекрасная семья. «Берите себя и своих детей», — обратилась к актёру одна из подписчиц.