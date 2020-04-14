Работу каршеринга в Петербурге временно запретили вслед за Москвой

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Власти Санкт-Петербурга временно запретили работу каршеринга в городе вслед за объявлением аналогичных мер в Москве. Документ опубликован на сайте администрации города.

Документ подписан мэром Петербурга Александром Бегловым 13 апреля. Ограничения будут действовать по 30 апреля. Отмечается, что данные меры были введены для противодействия распространению коронавируса.

С утра 13 апреля работа каршеринга была приостановлена в Москве. Как отмечает Москва 24, это было сделано из-за того, что каршеринговые компании не имеют возможности соблюдать режим дезинфекции.