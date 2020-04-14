Лукашенко заявил, что российские СМИ дают гадкую информацию о Белоруссии

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Alexander Zemlianichenko/Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно высказался об освещении событий в республике российскими СМИ. Об этом пишет БелТА.
При этом он отметил, что речь идет не только об анонимных Telegram-каналах.
«Дают такую гадкую информацию», — оценил он данные российских медиа.
Президент напомнил, что Белоруссию посетила Всемирная организация здравоохранения и отметила, что «претензий к республике нет».
Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 2919 случаев заражения коронавирусом. 29 инфицированных умерли, еще 55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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