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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/711/11641711/RIAN_1224906.HR.ru-pic905-895x505-58384.jpg" alt="Путин обсудил коронавирусную ситуацию с президентом Индонезии" /></p> <p>

Президент России обсудил по телефону ситуацию с пандемией коронавируса с индонезийским коллегой Джоко Видодо, рассказали в Кремле.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе Индонезии.

Политики обсудили не только вопросы двустороннего сотрудничества, но и эпидемиологическую ситуацию в мире в связи с коронавирусной инфекцией. Также стороны подтвердили настрой на тесное сотрудничество в борьбе с вирусом.

«Условлено, в частности, активизировать контакты по линии министерств здравоохранения России и Индонезии», — добавили в пресс-службе Кремля.

В настоящее время в мире число заразившихся превысило 1,8 млн, при этом выздоровели более 434 тыс. человек, а погибли — 115 275.

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