Слоеная картофельная запеканка

Нам понадобится:

картофель — 1 кг

яйцо — 2 шт.

фарш свино-говяжий — 400 г

шампиньоны консервированные — 250 г

морковь — 1 шт.

лук — 2 шт.

слив. масло — 20 г

сметана — 3 ст. л.

сыр — 30 г

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Картофель отварить в подсоленной воде до готовности, полностью слить жидкость и сделать пюре. охладить. Фарш и 1 мелко порезанную луковицу потушить на сковороде до готовности, посолить, поперчить. Грибы нарезать соломкой, морковь очистить и натереть на мелкой терке, лук мелко порезать — все слегка обжарить на раст. масле, посолить, поперчить. В картофельное пюре положить 1 яйцо и 1 белок, перемешать.

В форму для запекания, смазанную слив. маслом и присыпанную панировочными сухарями или манкой, выложить 1/3 картофельного пюре, затем слой фарша, снова слой пюре, далее грибы с морковью и сверху остатки пюре. Если запекаете без грибов, то снова — слой фарша.

Желток, слив. масло и сметану перемешать до однородной массы. чуть посолить и смазать этой смесью верх запеканки, посыпать натертым сыром. Запекать в духовке 180 градусов — 30-40 минут до румяной корочки. при подаче полить сметаной или растопленным слив. маслом.