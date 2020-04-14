ВОЗ усомнилась в эффективности прививки от туберкулеза против коронавируса

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Нет доказательств, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от заражения коронавирусом. Об этом говорится в научном письме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Поясняется, что сейчас в мире проводятся два клинических испытания по этому вопросу, их результаты пока недоступны. «В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию новорожденных БЦЖ в странах или условиях с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом», — заявили в организации.

Врачи согласились, что вакцина БЦЖ оказывает неспецифическое воздействие на иммунную систему. Однако клиническая значимость воздействия вакцины на COVID-19 неизвестна.

Также в ВОЗ предупредили, что если страны начнут использовать имеющиеся запасы вакцины БЦЖ, это приведет к будущему росту заболеваемости и смертности от туберкулеза из-за нехватки препарата для новорожденных.

Ранее группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние прививки БЦЖ на вероятность заражения коронавирусом. Выяснилось, что за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией от туберкулеза, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 на один миллион. Уровень смертности также отличался в 10 раз.

Всего в мире насчитывается более 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, больше всего их выявлено в США — там заразились более 577,8 тысячи человек. Жертвами вируса по всему миру стали по меньшей мере 118,8 тысячи заболевших.