«Как на «ВИА Гру» начинает привставать, ему яички зажимают»: Седокова высмеяла Константина Меладзе

Певица ответила, почему новая «ВИА Гра» уже не та.

Певица Анна Седокова во время прямого эфира жестко посмеялась над своим экс-продюсером Константином Меладзе. Она рассказала, что сейчас с бывшими коллегами по группе «ВИА Гра» она не общается, все солистки относятся друг к другу холодно. И в этом виноват, по ее мнению, Константин Меладзе, который в свое время умело ими манипулировал. Причем, как женщинами.

«Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами. Не как артистками, а как женщинами. Там была сильная психологическая манипуляция типа: «Кто станет моей музой сегодня?» — объяснила Седокова.

Также она ответила, почему многим новая «ВИА Гра» кажется уже «не той». Седокова считает, что у Константина Меладзе просто перегорел интерес, а если и появляется, то его тут же обрубает кое-то. Певица намекнула на другую экс-солистку группы Веру Брежневу, которая в итоге стала его женой.

«У Кости просто «не стоит» на все это дело. А только начинает привставать, так ему сразу яички зажимают. Говорят: «Секундочку! Куда вы смотрите, право, лево?» Судя по блаженному выражению лица Кости…» — рассмеялась Седокова.

Она отметила, что, очевидно, Вера Брежнева оказалась более хитрой в области манипуляций, чем ее благоверный. Также Анна Седокова сказала, что готовит свою книгу, в которой расскажет правду о работе в «ВИА Гре». Напомним, Анна Седокова была в группе «ВИА Гра» с 2002 по 2004 г.

Ранее Катя Гордон обвинила Анну Седокову в непорядочности. Мол, она была любовницей Сергея Жорина, пока Гордон была беременна. Певица опровергла слова правозащитницы. Также, как и сам Сергей Жорин.