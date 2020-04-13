В Китае предрекли вторую волну коронавируса в ноябре

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Врачи прояснили будущее Надежды Бабкиной
Врачи дали прогнозы на выздоровления Народной артистки России Надежды Бабкиной, оказавшейся в больнице с подозрением на коронавирус и введенной в состояние искусственной комы. По...
Коронавирусные фейки и фабрики троллей
Количество фейковых новостей о коронавирусной пандемии за последнее время резко возросло, несмотря на недавнее заявление компании Google о борьбе с непроверенной информацией. О том,...
Кремль рассказал о заскучавшем из-за коронавируса Путине
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Президент России Владимир Путин за время работы в дистанционном режиме из-за мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса успел соскучиться...
Шнуров в стихах сравнил «старенький зад» Собчак с сухофруктом
Share Tweet Share Share Email CommentsКсения Собчак и Сергей ШнуровФото: Евгения Новоженина / РИА НовостиМузыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение «старенькому заду» Ксении Собчак, отреагировав...