Путин заявил об ухудшении ситуации с пандемией в стране

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом заявил, что ситуация ежедневно меняется не в лучшую сторону. Есть много случаев тяжелого протекания болезни, пишет «Коммерсант».

Владимир Путин и Татьяна Голикова.

kremlin.ru

Глава государства поручил сделать точный прогноз по развитию ситуации на три, семь и десять дней, с учетом всех сценариев развития событий, «даже самых сложных и экстраординарных».

Также президент поручил проработать создание единого центра закупок по формированию госрезерва для борьбы с коронавирусом, при необходимости направлять ресурсы и медиков в конкретные регионы.

Путин подчеркнул, что медработники должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, а также должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Ближайшие недели станут определяющими. Все наши действия должны быть выстроены оптимальным образом. Прошу правительство вести и постоянно обновлять прогноз по развитию ситуации с коронавирусом. Необходимо учитывать все возможные сценарии, даже самые сложные. Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм», — сказал Владимир Путин.

За минувшие сутки количество зараженных в России увеличилось на 2558 новых случаев и достигло отметки в 18 328 заболевших. Больше всего пациентов с подтвержденным коронавирусом находится в столице страны, Санкт-Петербурге и их областях.

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