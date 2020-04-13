Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн автомобилей

Финансовые проблемы, настигшие Nissan Motor вследствие взрывного распространения коронавируса, вынуждают компанию идти на массовые увольнения и сокращение производства на 1 млн машин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в японском автоконцерне.

Прибыль и продажи Nissan упали еще до пандемии, поэтому решение об отказе от агрессивного плана развития, принятого беглым президентом Карлосом Гоном, вынашивалось в руководстве уже тогда. Теперь же, когда заводы пришлось остановить, ситуация только усугубилась.

Если еще в июле прошлого года тогдашний гендиректор компании Хирото Сайкава говорил о сокращении выпуска с «гоновских» 8 млн машин в год до 6-ти, то в свежих планах по реструктуризации (до 2023 года) и вовсе указана цифра 5. С учетом сегодняшней ситуации с распространением коронавируса, из-за которого спрос на автомобили упал еще сильнее, Nissan может «пойти дальше» и сократить годовой объем производства еще на 1 млн машин.

Последнее, как ожидается, приведет к закрытию еще трех-четырех сборочных заводов и ликвидации нескольких тысяч сотрудников, которые покинут компанию вместе с теми 10%, сокращение которых уже запланировано. Результатом такой реструктуризации должен стать рост операционной прибыли с 0,9% до 6%, что фактически позволит «Ниссану» приблизить свои финансовые показатели к конкурентам из Toyota и Volkswagen, чья маржа в последнее время варьировалась в пределах 8%.