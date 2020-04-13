Новая провокация Турции: Эрдогану срочно нужна помощь армян? — NovostiNK — Новости Армении



13 апреля 2020, 23:00 — NovostiNK День памяти 24 апреля в этом году будет в Армении безлюдным – исходя из безопасности людей, гражданам не смогут принять участие в памятных мероприятиях. Но это 24 апреля будет особенным. В ноябре-декабре 2019 года обе палаты Конгресса США приняли резолюции о признании Геноцида армян.

Каким будет в этой связи послание президента Дональда Трампа 24 апреля — после признания Конгрессом? К этому дню, наверняка, готовятся в Анкаре, понимая, что все изменилось.

Возможно, именно с этим связаны некоторые шаги Эрдогана. 8 апреля он поговорил с армянским Патриархом Константинопольским Сааком Машаляном, видимо, для того, чтобы распространить следующую информацию: «Эрдоган поблагодарил Машаляна за вклад в инициированную им кампанию по сбору средств для предотвращения распространения коронавируса. Президент Турции отметил, что он для граждан Республики Армения упростил возможность возвращения на родину и, как передает Патриархия, выразил готовность содействовать Армении и медикаментами. Эрдоган поинтересовался и нуждами армянской общины. Патриарх благословил президента Турции и пожелал ему здоровья и мира».

МИД Армении заявил, что помощь Турции не обсуждается. Данное зявление Эрдогана вызвало жесткую реакцию армянских депутатов, которые заявили, что никакой помощи от Турции, которая продолжает блокировать границы Армении, армянский народ не ждет.

На днях о том, что «Армения и Израиль обратились к Турции за помощью в борьбе с коронавирусом», заявил и споуксмен президента Турции Ибргим Калын. Он рассказал, что Турция оказала помощь 10-12 странам, по мере возможности, хотя к ним обратились около сотни стран. При этом он сказал, что Турция не делает различий между странами. Не исключается, что Турция даже направит какую-то помощь Армении.

Политическая провокация Турции явно связана с подготовкой к 24 апреля – может, Эрдоган, 23 апреля даже выступит с очередным заявлением, в котором расскажет, как он помогает армянской общине и Армении. Сейчакс Эрдогану очень нужна поддержка армян.

Вокруг Турции закручиваются геополитические процессы, насмерть обвивая пуповиной ее шею. Отставные генералы и политики в Турции открыто выступают с предупреждениями о том, что летом в регионе начнется перекройка границ с созданием Курдистана на некоторых территориях Сирии, Ирака и Турции.

Бывший начальник разведки Генштаба вооруженных сил Турции генерал-полковник Исмаил Хакки Пекин предполагает, что судьба турецких курдов будет решаться тогда, когда «внутри Турции будет спровоцирован кризис с участием гюленистов, Рабочей партии Курдистана, левых организаций и радикальных религиозных элементов, который может развиваться одновременно с обострениями на разных турецких границах».

По данным Bloomberg, валютные резервы Центрального банка Турции истощены, а чистые резервы с учетом всех обязательств фиксируются на отметке ниже нуля, при этом страна имеет задолженность в размере более 170 млрд долларов, которая должна быть погашена в течение следующего года. И Анкара опасается, что в сложившихся условиях ей будут выдвинуты такие требования или условия, которые, по выражению Bloomberg, «положат конец экономической политике Эрдогана, основанной на достижении роста любой ценой».

Эрдоган отчаянно пытается противостоять этим неминуемым трансформациям и выйти из них с наименьшими потерями. Для этого он использует все возможные способы, в том числе, торг с Арменией, Россией и США. Но пока ему это плохо удается, возможно, потому, что Турция и Россия остались за бортом геополитических процессов, протекающих между США и Китаем.

А по вопросу Турции, геноцида и Арарата США и Китай, судя по всему, не имеют больших разногласий. На днях в Армению поступила помощь из Китая, и на ящикх были написаны символические слова: «Пусть наша дружба будет выше горы Арарат и лольше реки Янцзы».

Министерство иностранных дел Турции обратилось к китайским коллегам с требованием объяснить надписи на коробках с медикаментами, отправленных в Армению.

Наира АЙРУМЯН, Обозреватель