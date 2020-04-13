Барнаульский перевозчик получит мэрии млн рублей унаследованные маршруты разорившейся фирмы

Комитет по дорожному хозяйству администрации Барнаула 7 апреля заключил контракт с ООО «Барнаульское пассажирское предприятие» (БПП) почти на 17 млн рублей на обслуживание автобусных маршрутов № 109 и 109ОП, следует из данных портала Госзакупок. Данная фирма работала на них и ранее, но на каких условиях, неизвестно. Эти направления стали вакантными после обострившихся финансовых проблем у ОАО «БарнаулПассажирТранс» (БПТ).

После того, как БПТ ступило на путь банкротства, мэрия распределила девять его маршрутов между другими предприятиями. Часть из них была разыграна в рамках процедур Госзакупок. Однако три направления — № 109, 109ОП и 113 достались «Барнаульскому Пассажирскому Предприятию», причем мэрия не сообщала, на каких основаниях. Из данных портала Госзакупок следует, что перевозчика на эти три маршрута искали в конце прошлого года. № 109 и 109ОП разыгрывались в рамках одного аукциона с начальной ценой в 11,9 млн рублей, а № 113 — за 1,9 млн рублей. Однако ни на один из конкурсов не было подано ни одной заявки.

Закупка на маршруты № 109 и 109ОП была объявлена 13 марта текущего года. На первом этапе процедуры было подано две заявки, но до второго этапа дошло лишь БПП. При этом оно снизило начальную сумму почти на 100 тысяч рублей. В итоге контракт был заключен на сумму 16,8 млн рублей, что почти на 5 млн рублей больше, чем начальная цена в прошлогодней закупке. Согласно контракту, подрядчик должен приступить к работе на маршрутах с 1 апреля и работать до 30 ноября. На каких условиях «Барнаульское Пассажирское Предприятие» работало ранее, неизвестно. Также неизвестно, каким образом БПП работает на маршруте № 113.

Отметим, что «Барнаульское Пассажирское Предприятие» зарегистрировано по тому же адресу в Барнауле, что и БПТ – улица Ткацкая, 77. Директором фирмы является Николай Баранов. Ранее человек с таким же именем фигурировал в краевых СМИ в качестве начальника колонны БПТ, он комментировал инцидент в автобусе № 109, когда кондуктор вытолкнула пассажира на асфальт.

Напомним, что ранее маршруты № 113, 109, 109ОП, а также № 40, 108, 104, 1, 10 и 25 обслуживало ОАО «БарнаулПассажирТранс». Последние три направления в данный момент обслуживает ООО «ПромСтройСервис» (ПСС). У данной фирмы также имеется лишь один контракт с профильным комитетом на маршрут № 25 стоимостью 5,9 млн рублей. После смены юрлица многие горожане отметили, что автобусы остались теми же. Известно, что ПСС передал в аренду «БарнаулПассажирТрансу» технику, за которую последний якобы перестал платить. Более того, на связь БПТ и ПСС указывают одинаковые адреса электронной почты в некоторых справочниках. Кроме того, КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» в 2019 году упоминает единственного учредителя «ПромСтройСервиса» Павла Маркелова в качестве инженера ООО «БарнаулПассажирТранс». Также напомним, что ПСС зарегистрировано в Барнауле на улице Кулагина, 6. Здесь же находится ЗАО «Компания «Сибирьавтоцентр», гендиректором которой является депутат гордумы Барнаула Валерий Касплер. Это общество является учредителем БПТ, а мундепа называют конечным собственником транспортной фирмы.

В данный момент на ОАО «БарнаулПассажирТранс» в рамках судебного разбирательства о банкротстве введена процедура наблюдения до 25 июня. Иск с требованиями на сумму 3,1 млн рублей подавала индивидуальный предприниматель Людмила Вшивцева, однако сейчас претензии предъявили уже девять кредиторов. Общая сумма исковых требований не утверждена, в итоге она может составить около 10 млн рублей.