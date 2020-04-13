В Турции вчера погибло от коронавируса 95 человек

В Турции сегодня было зафиксировано ещё 95 смертей от коронавирусной инфекции, а также прибавилось более пяти тысяч заболевших.

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на данные Минздрава Турции.

Как сообщает канал, начиная с 17 марта от инфекции COVID-19 в Турции умерло 1101 человек.

Между тем, сегодня число заболевших достигло 52 тыс. 167. Вчера количество заразившихся было 47 тыс. 29, что говорит о том, что больных стало на 4747 пациента больше.

Также Минздрава отметил, что по всей стране выздоровели 2965 пациентов.