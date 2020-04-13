Shell

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/211/8308211/02-pic905-895x505-43218.jpg" alt="Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»" /></p> <p>

Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией «Газпром нефть» и не будет создавать совместное предприятие на базе «Меретояханефтегаз», говорится на сайте российской компании.

Теперь «Газпром-нефть» будет самостоятельно завершать сделку и развивать проект.

«До конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, решение Shell по данной сделке не отразится на стремлении концерна развивать бизнес в РФ и сотрудничать с «Газпром нефтью».

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