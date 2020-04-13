Мексика: США не делали одолжение, взяв на себя часть обязательств по сделке ОПЕК+

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Nabil al-Jurani/AP
Трамп не делал одолжения Мексике, взяв на себя часть обязательств страны по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+, заявила мексиканский министр энергетики Росио Нале в эфире «Радио Формула».
«То, что предлагает Трамп — это сотрудничество, и не стоит это воспринимать, как одолжение», — сказала Нале.
Министр добавила, что все страны заинтересованы стабилизировать ситуацию на рынке нефти.
Ранее Трамп объявил, что США возьмут на себя часть обязательств Мексики по сокращению нефти в рамках сделки ОПЕК+.
12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении мировой нефтедобычи на 9,7 баррелей в сутки.
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