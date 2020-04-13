close

Нина Зотина/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/42/12881042/RIAN_5721570.HR-pic905-895x505-87056.jpg" alt="Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов" /></p> <p>

В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.

Отмечается, что значения почти в триллион новых розничных ссуд в соответствующий период является рекордным: такого не наблюдалось с 2013 года. Похожий показатель был зафиксирован лишь в в декабре 2019 года — тогда выдачи в рознице составили 962 млрд руб.

При этом согласно данным Банка России, в марте темпы кредитования в рознице выросли на 1,9%. В прошлом году такого прироста не было ни разу.

По мнению самих банков, такой спрос на кредиты связан с ожиданиями роста кредитных ставок.

Однако аналитики считают, что банковская розница в апреле, вероятно, поставит антирекорд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство установило максимальные размеры кредитов для получения каникул

Источник