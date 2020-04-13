close





SANA/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/290af6414823367864aca6b5d4ef50f7.jpg" alt="Перечислены цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»" />

Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО), полковник запаса Сергей Хатылев рассказал о перспективах ПВО С-500 «Прометей» в России. Об этом сообщает mk.ru.

По его словам, данный комплекс способен решать несколько задач: обнаруживать и уничтожать обычные аэродинамические цели, а также сбивать баллистические цели на всех участках траектории полета.

Кроме того, «Прометей» может уничтожать цели, находящиеся на высоте до 200 километров и на дальности до 600 километров. А благодаря методу разделения, локаторы могут параллельно ударять по целям, летящим на максимальных и на небольших высотах.

Хатылев заключил, что с увеличением количества и качества этих изделий, можно будет говорить о создании противокосмического оружия и Воздушно-космической обороны России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новая ракета США угрожает российским C-400