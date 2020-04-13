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Джо Байден и Берни Сандерс

Kevin Lamarque/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/167/13007167/2020-03-16T000522Z_1277160131_HP1EG3G008XDH_RTRMADP_3_USA-ELECTION-DEBATE-pic905-895x505-54355.jpg" alt="Сандерс поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США" /></p> <p>

Экс-кандидат от Демократической партии Берни Сандерс поддерживает бывшего соперника Джо Байдена в борьбе за пост президента США, пишет The Hill.

«Я прошу всех американцев… сплотиться на этих выборах и поддержать вашу кандидатуру, которую я одобряю, чтобы мы победили самого опасного президента в современной истории страны», — сказал Сандерс Байдену во время онлайн-конференции по коронавирусу.

Ранее Сандерс объявил, что выходит из предвыборной гонки.

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