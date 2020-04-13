Сандерс поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

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Джо Байден и Берни Сандерс
Kevin Lamarque/Reuters
Экс-кандидат от Демократической партии Берни Сандерс поддерживает бывшего соперника Джо Байдена в борьбе за пост президента США, пишет The Hill.
«Я прошу всех американцев… сплотиться на этих выборах и поддержать вашу кандидатуру, которую я одобряю, чтобы мы победили самого опасного президента в современной истории страны», — сказал Сандерс Байдену во время онлайн-конференции по коронавирусу.
Ранее Сандерс объявил, что выходит из предвыборной гонки.
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