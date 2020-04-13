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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/430/12880430/RIAN_6084063.HR-pic905-895x505-88400.jpg" alt="Кадыров извинился, что перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету»" /></p> <p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале принес извинения, что перепутал в прошлом посте два СМИ — «Эхо Москвы» и «Новую газету».

«Друзья, в «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения», — написал он.

Ранее Кадыров опубликовал пост, где выразил негодование по поводу «античеченской травли» со стороны «Новой газеты» и финансирования «Газпромом» «информационно-диверсионной антироссийской газеты».

Кадыров в новом посте отметил, что «финансирование этих оппозиционных проектов заграничное».

«Извиняюсь, если что-то не так!», — добавил он.

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