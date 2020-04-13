Горячая съемка Ким Кардашьян взорвала сеть!

Кимберли «Ким» Кардашян-Вест — американская телезвезда, модель, актриса (премия «Золотая малина» за худшую женскую роль второго плана, 2013 г.), участница реалити-шоу. Родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Рост 159 см.

Вчера стало известно, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста родится дочь, а сегодня в сети появились сексуальные кадры из новой съемки Ким для издания Violet Grey.

Звезда позирует в роскошном золотистом платье, подчеркивающем аппетитные формы, банном халате и обычном хлопковом белье, выглядя при этом одинаково соблазнительно и горячо.

Тем не менее, красотка обнажалась не только ради издания – таким образом она привлекает внимание к своему новому аромату Crystal Gardenia, на создание которого ее вдохновил покойный отец. Любуемся блистательной Ким и ждем — не дождемся момента, когда сможем протестировать аромат.