Центробанк: приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Россия также существенно сократила экспорт нефти и газа, мартовское снижение составило 40%.

Объем прямых иностранных инвестиций в российские компании в первом квартале этого года рухнули в 50 раз по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Он составил $0,2 млрд против $10,3 млрд в первом квартале 2019-го.

Статистику платежного баланса за первый квартал 2020 года опубликовал Центробанк, и она свидетельствует о практически полной останове зарубежных инвестиций.

Как пишет РБК, забирать капитал с российского рынка начали профильные инвесторы. Значение таких инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года был приток в $6,8 млрд.

Экспорт нефти и газа из России за январь — март снизился на четверть (24,5%) на фоне обвала нефтяных цен и резкого снижения мирового спроса. Самым существенным оказалось мартовское падение — на 40%.

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При этом несырьевой экспорт остался стабильным — $40,1 млрд против $39,4 млрд годом ранее.

В начале марта цены на нефть обрушились после отказа России поддержать решение ОПЕК+ по объему добычи. Однако накануне все-таки было достигнуто соглашение о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти.

Соглашение подписали страны ОПЕК+ после согласия Мексики присоединиться к сделке. В мае-июне объем добычи должен сократиться на 9,7 млн баррелей в сутки. Это стало возможным после согласия Мексики присоединиться к сделке. Снижение объемов добычи должно повлечь за собой рост котировок на нефть.