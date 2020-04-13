Атланты. Версия.

Поскольку свободного времени теперь много, позволю себе озвучить то, что еще нигде и никогда не говорил. Было желание этот вопрос изучить детальнее, в том числе с попыткой выхода на администрацию и технический персонал Эрмитажа, но раз уж так вышло с пандемией и сейчас вряд ли кто-то чего-то будет мне говорить и тем более находиться на своем рабочем месте, изложу свои мысли здесь пока что в виде версии.Речь пойдет об атлантах. Все мы знаем что это чудо чудное. В официальную версию их изготовления думаю сейчас уже мало кто верит. И правильно делают. Особенно люди технически грамотные, им давно это было понятно. Мне этот вопрос не давал покоя еще с тех пор, когда я учился в советской художественной школе. А со временем, по мере накопления знаний и опыта в строительной сфере, пришло четкое понимание того, что вся история с атлантами просто красивый миф. В чём проблема.1. Изготовление самих статуй.2. Технология их установки на свои штатные места3. Исключение сил излишнего напряжения на излом и деформацию.Об этом и поговорим.Начнем с того, как статуи сделаны. Официальная версия в зубило и кувалду меня не интересует уже лет 35 минимум. С тех пор как я закончил художественную школу, где мне 4 года преподавали такой замечательный предмет как лепка. Я прекрасно знаю как сделаны «невероятные» шедевры из «мрамора». Слова «невероятные» и «мрамора» у меня в кавычках. Ибо там мрамор лишь номинально, по факту же это композит на основе мраморной муки. Каждая статуя имеет металлический каркас, на который наложена смесь обычным лепным способом — как глина. Есть конечно и статуи из настоящего камня сделанные механической (инструментальной) обработкой, но они всегда будут без детальной проработки и относительно грубой формы. Так сказать черновик, полуфабрикат. Зубы и язык в приоткрытом рту вы не увидите точно. А вообще по большей части из натурального камня изготавливались различные чаши, вазы, горшки, ванны и тому подобное. Их из природного камня сделать быстрее и дешевле чем из композита. Мрамор относительно мягок и поддается обработке обычным стальным инструментом. Более того, скажу откровенно, из дерева вазу или статую сделать сложнее, ибо в дереве есть волокна, сучки и дерево не однородно по твердости и плотности. Еще и далеко не каждая порода дерева пригодна для разного рода поделок. Та же хвоя, к примеру, напрочь исключена из-за смолистости. Так же нужно понимать и то, что очень часто в статуе высокого технического уровня применялись различные технологии. Например какие-то элементы могли быть природного характера, а какие-то из композита. И всё это либо на клею, либо на каркасе. Могло быть и совмещение различных минералов. Не обязательно всё из мрамора. Ряд минералов можно плавить и разливать по формам, в частности диабазы и базальты. И никто не запрещает в расплавленный базальт например добавить что-либо для придания оттенков или текстуры. А еще мрамор и большинство его композитных вариаций достаточно гигроскопичны. То есть даже сделанную вчера статую легко можно различными пропиточными составами состарить до нужной кондиции. А еще её можно отпескоструить, пожарить определенным образом… Ладно, это отдельная история, всё рассказывать не буду, а то реставраторы и студенты с дипломными работами захотят мне посмотреть в глаза не самым добрым взглядом. Кстати, в лихие 90-е я занимался изготовлением различных резных деревяшек, в том числе под старину из каталога Лувра и мои друзья с успехом это реализовывали даже в самом Париже как сувенирную продукцию. Есть технологии искусственного состаривания дерева, причем очень простые. А еще возможно поверхность дерева сделать под мрамор. И делается это обычной свечкой. Если не взять в руки, то и не подумаешь что это деревяшка. И учил меня этому в своё время как раз реставратор из Эрмитажа. Мастер экстра класса…Вернемся к атлантам. Я исключаю все версии в искусственный камень. Это природный гранит. Во-первых я еще нигде не видел и ни от кого не слышал о технологии искусственного гранита. Её просто не существует. И никогда не существовало. Есть технологии имитации гранита. То есть на выходе получается нечто такое, что на вид похоже на природный гранит. Но это в любом случае не будет гранитом. И будет определяться как визуально при внимательном рассматривании, и в ряде случаев тактильно, ибо все современные технологии подразумевают полимерное связующее, так и лабораторно. Лабораторный анализ легко и быстро определит где природный камень, а где нет. Все варианты так называемого «искусственного гранита» описанные в разного рода беллетристике и прочих И если его сравнивать с «круглыми» колонами которые стоят рядом, то каждый увидит что они разные. Отличаются и по рисунку и по текстуре и по цвету. Кстати, технология этой штукатурной смеси утеряна и сегодня для реставраторов отслаивающаяся штукатурка на пилонах является большой проблемой. В частности мне на это жаловался в свое время главный реставратор собора господин Дмитрий Попов. Я писал об этом в одной из своих статей несколько лет назад.Большая ошибка многих любителей истории в том, что они буквально верят разным письменным источникам, не понимая сути. Увидели словосочетание «искусственный гранит» в какой-нибудь статье или в документе, выше я уже упоминал про справочник кустаря, и всё. Думают что это именно искусственное повторение гранита. Эврика! Я решил проблему. Нет, ребята, это не так. Совсем не так. Это лишь внешняя имитация. В ряде случаев действительно очень высокого уровня, как в случае того же бюста Монферрана. Бюст Монферрана примечателен тем, что на нем показана имитация различных пород камня. Голова из имитации мрамора, как я писал выше из композита на основе мраморной муки. В элементах одежды мы видим имитацию гранита, кварцита, порфира и сланца.Обратите внимание что в случае имитации гранита (серый, плечо) мы видим мелкозернистый однокомпонентный состав. Без характерного для гранита текстурного рисунка и кварцевых жил. Для большинства людей, далеких от тонкостей искусственного камня, именно признаки наличия текстуры и кварцевых жил будут отличительными для определения природного камня. А теперь смотрим на атлантов. Видите текстурный рисунок? Это кварц. Кварцевые жилы. Приглядитесь что одна из жил тянется через всю фигуру атланта снизу вверх. А вот внизу, видно как эти жилы переходят со статуи в подставку. Это никакой искусственной технологией повторить невозможно никогда и никак. В этом и ценность природного камня. Любая технология искусственного камня подразумевает его жидкое или аморфное (пластичное) состояние. Невозможно придумать для отливки форму или матрицу при которой заливка компонентов в жидком или расплавленном состоянии создала бы такой рисунок. Нет ни одного участка где бы мы видели намёк на симметрию или повторение. Невозможно придумать технологию при которой текстурная жила непрерывно бы шла по всей форме не имея признаков уровней или порций заливки. Так же нужно понимать и то, что эти самые жилы ни что иное как кварц. А остальная часть это полевой шпат, слюда и ряд прочих минералов в малом проценте. Все эти компоненты, из которых собственно гранит и состоит, имеют разную твердость, разную плотность и разную температуру плавления. Расплавить гранит невозможно. Он будет взрываться или рассыпаться в зависимости от породы. Растворить так же невозможно, составляющие его минералы имеют разную химическую активность, сопряженность и устойчивость. В целом можно сказать что гранит почти химически нейтрален, особенно составляющий его кварц. Так же, все кто знаком с технологией литья, прекрасно знают о такой проблеме как пустоты внутри изделия. Так называемые каверны. Они неизбежно образуются как и при попадании воздуха при заливке материала в форму, так и в процессе кристаллизации, которая обычно сопровождается температурными колебаниями с выделением газов и паров. Сейчас вопрос устранения каверен решается методом подвижной опалубки или вибропрессом (виброопалубкой). При этом объем и вес изделий относительно мал, измеряется килограммами. Трудно представить себе установку которая сможет создать вибрацию для формы отливки весом в тонны. А подвижную опалубку можно сделать лишь для предметов вращения, к которым атланты явно не относятся.Ну и последнее, что забивает окончательный гвоздь в версию искусственного (бетонного) происхождения атлантов, это их не одинаковость. Они одинаковые только если не смотреть внимательно. А если внимательно, то можно увидеть массу отличий. А если при этом еще и попытаться измерять все фигуры, то окажется что они все отличаются и по размерам. В частности пальцы ног свисают в дельте до 1 см. В целом размер ступни варьируется в пределах 1,5 см. Любой из вас может взять рулетку и самостоятельно заняться измерением атлантов, вы убедитесь что они разные. Приведу пару фото с пальцами ног. Посмотрите на полоску на карточке подорожника. Видно что пальцы свисают по-разному. В общем атланты сделаны из природного гранита. Не понятно только как. Я честно говорю, что не знаю как. Точно что не отлиты и точно что не зубилом. Более того, я даже не понимаю как их полировали. При условии что не было высокооборотистого электроинструмента.Перейдем к технологии их установки. Здесь вопросов так же не мало. Официальная версия строительства портика Эрмитажа с атлантами предполагает их установку до монтажа балок перекрытия и, соответственно, всей крыши портика. Мне, как человеку близкому к строительству, такой алгоритм чужд. Лично я бы так делать не стал никогда. Это нарушение всех мыслимых технологических норм. Так не делается. Именно из-за того, что по официальной версии атланты устанавливались еще на этапе строительства, сейчас и нет никакой возможности их грамотной реставрации. Всё сводится к банальной затирке новых трещин. А этих трещин с каждым годом только больше. Под воздействием ряда нагнетающих сил происходит избыточное давление направленного действия, следствием чего и являются новые трещины. Такими нагнетающими силами является и жесткая привязка портика к коробке здания Нового Эрмитажа, и, судя по всему, некачественный фундамент и ряд прочих причин, в том числе и дорожное движение и даже концерты с парадами на Дворцовой площади. Вибрации тоже вредны. Тут получается либо, либо. Либо проектировали и строили портик дураки и невежды. Либо строили люди умные, но сейчас никто не знает как строили, а по сему и не могут ничего исправить.В своей версии я буду исходить из того, что все-таки проектировали и строили портик люди умные. А сейчас как раз невежды.И так, теперь перейду к сути, ибо статья становится слишком объемной и мне не хочется делить её на две части. Если посмотреть на портик наверх, там где голова атлантов, то мы увидим огромную металлическую балку. Она несущая. Покрашена под цвет штукатурки и камня. И не специалист её просто не заметит. Я много раз с знакомыми и друзьями ходил к атлантам и до того момента пока я им не показывал эту балку, никто на неё не обращал внимания. Примечательна эта балка тем, что она невероятно мощная. Для крыши такого маленького здания, а точнее пристройки, коей является сам портик с атлантами, такая балка явно излишняя. На этом фото её очень хорошо видно. А на крыше ничего нет. Собственно только крыша. Вопрос, зачем? Конечно, металлическая несущая балка это хорошо. Но, в данном случае это совершенно не обязательно. При условии официальной версии. Боле того, если бы этой стальной балки не было, крыша портика прекрасно бы стояла столетия будь просто кирпичной или каменной. Положи временный деревянный элемент, на него кирпичная кладка на связующем растворе, потом деревяшки убрал, и всё. Собственно камень мы и видим поверх стальной балки. И даже с боков камень балку ограждает. От глаз подальше. То есть балка служит явно для чего другого. Для чего? Для того чтобы……Чтобы держать атлантов. Атланты висят. Висят на этой балке. Эта балка огромная. Толстая и длинная. Скорее всего это целая металлическая ферма на всю длину портика. Если бы это была не целая балка, а короткие балки между пилонами (колоннами), то в результате разного коэффициента теплового расширения камня и металла неизбежно были бы трещины заметные на фасаде. Металл рвал бы камень. А мы трещин не видим. И именно из-за того, что балка мощная, мы видим такую толстую крышу. При этом поверх балки с высокой степенью вероятности залит некий связующий раствор, наверняка с армированием внутри. Проще говоря бетон. Такой вариант гарантированно снизит воздействие теплового расширения металла и исключит деформацию (трещины). Если исключить бетон, то остается только вариант с П-образным каменным элементом между портиками. В этом случае, поскольку мы не видим местов стыков, обязательна штукатурка с использованием дранки или сетки.Внутри атлантов скорее всего металлический стержень. Он может быть сквозным через всю фигуру атланта. Может быть по торцам фигур. То есть в головной части и в нижней части. Во втором случае металлический стержень должен быть на глубину не менее метра и скорее всего не единичный. Например в каждой ноге по стержню. Не исключено, что внутри атлантов вообще сквозная дыра насквозь, а в ней несущий металлический стержень. В зоне головы атланта мы видим странного вида «капюшон». Люди, с кем я не общался, совершенно не понимают его назначения. Но я сейчас объясню. Этот капюшон достаточно большой и толстый. И сделан конечно же не просто так. Он, во-первых, создает площадку для опоры, с высокой степенью вероятности на ней имеется металлический пятак. А точнее пластина, которая снимает точечную нагрузку. Если бы такой пластины не было, то мы бы видели треснутых атлантов не в зоне ступней ног, а в зоне шеи. А во-вторых, самое главное, позволяет в фигуре сделать отверстие для штыря (стержня). Этот стержень так же снимает точечную нагрузку распределяя её по продольной оси всей фигуры атланта. Штырь вставлен в отверстие и скорее всего залит раствором.Или вообще, наиболее вероятно, алгоритм изготовления атлантов был следующим. Штырь не вставляли в готовую фигуру атланта, это технически сложно и рискованно. Гораздо разумнее и логичнее штырь вставить еще на этапе заготовки под статую. То есть когда был выломан в карьере некий блок из гранита, в этом блоке засверлили все необходимые отверстия и в них вставили всю необходимую арматуру. А возможно просто в отверстия влили расплавленный металл. Тогда и заливать никаких растворов не придется, получится монолит. Вставленная в блок арматура значительно укрепит заготовку и снизит риски утраты скульптуры при её обработке. Пили и колоти сколько душе угодно, никакая нога или голова не отвалится. Любая технология изготовления скульптур, которая преподавалась мне в художественной школе, подразумевала сперва изготовление металлического каркаса. Думаю и в этом случае все было именно так.А портик строили сперва без атлантов. Атлантов примастырили позже. Там где капюшон, где металлическая площадка, скорее всего имеется и крюк. А в стальной балке, на которой держится крыша портика, имеется отверстие. В это отверстие протянута цепь. За крюк подцепили атланта, цепью подтянули к балке до упора капюшоном, и снизу пододвинули тумбу, на которую и приспустили атланта. Возможно вместо цепи использовался рычажный механизм, кран-балка. Суть в общем-то та же. Разве что в случае цепи можно предположить что она до сих пор поверх балки и допускает возможность демонтажа атланта или его реставрацию, а в случае рычага придется исключить такую возможность без демонтажа крыши портика.Отчего в таком случае трещат ноги у атлантов? Если они висят. Причин может быть много. Во-первых цепь или крюк могли ослабнуть. То есть на ноги пошла излишняя нагрузка. Во-вторых, подвешенная система никак не меняет верхнюю точку крепления при любых формах деформации и проседания здания, а значит и в случае горизонтального смещения статуи пойдет сила на излом в зоне ног. Выражаясь проще, каждый линейный сантиметр проседания в вертикальной оси будет передаваться точно таким же смещением в горизонтальной оси при условии сохранения одного из углов треугольника (крюка крепления). Что мы и наблюдаем. У половины атлантов в зоне ступней ног есть трещины замазанные затиркой. А самое интересное то, что те кто изготавливал атлантов и кто вообще всё это проектировал, подразумевали то, что могут быть такого рода силы на излом в зоне ступней ног. И ступни ног атлантов усилены. Это может заметить только профессиональный художник, все кому я это показывал и объяснял до меня ничего подобного не замечали. И правильно, ведь анатомию тела человека в художественной школе они не изучали. Вот посмотрите на ступню ноги у атланта и из анатомического справочника. Сравните. Ряд отличий. Красной сплошной линией я примерно прочертил каким должен быть подъем у ступни. А пунктирной линией прочертил пропорциональный размер щиколотки и длинны ступни. Пунктир в зоне щиколотки показывает её толщину при фактической длине ступни, а пунктир в зоне пальцев показывает пропорциональный размер ступни при фактической щиколотке. Конечно у всех людей по-разному, но в общем в идеале примерно должно быть так. Надеюсь все понятно разъяснил и показал. И, теперь, в свете моей версии, главный вопрос. А кто собственно проектировал, строил и так далее. Как я уже не раз писал в своих статьях, в том числе в объемной работе Когда утонул Пра-Питер, современный город является наследием старого города, который погиб предположительно в период между концом 12 и началом 14 века. Тогда погиб не только пра-Питер, а бОльшая часть шарика вместе со всей цивилизацией. А цивилизация была очень развитой, так называемая античность. Те кто выжил откатились к родо-племенным и феодальным отношениям и выстроили новую цивилизацию на останцах старой. Атланты по моему убеждению являются одним из раритетов той допотопной цивилизации. До середины 19 века где-то лежали на задворках или в запасниках ожидая своей очереди. Портик конечно же строили в 19 веке, тут никаких сомнений быть не может. Непонятна только технология. Официальная меня не устраивает, моя в сто крат логичнее и без пробелов. Объясняет абсолютно всё. Хотя в неё конечно-же могут быть внесены уточнения, тем более что я описал возможные варианты. И я надеюсь что когда-нибудь все-таки пообщаюсь с администрацией музея. Это поможет уточнить детали которые конкретизируют мою версию.На этом откланиваюсь, всем спасибо.

Источник https://zodchi1.livejournal.com/12915.html