Появились изображения нового кроссовера Hyundai Tucson

Премьера нового поколения кроссовера Hyundai Tucson уже не за горами. Прототипы паркетника то и дело попадают в объективы фотошпионов, а теперь про его дизайн рассказали и на видео. Ролик, описывающий внешность будущей новинки, появился на YouTube-канале AtchaCars.

Оценить его авторов, как рассказчиков, будет сложно – все на корейском языке, однако графика позволяет понять все объяснения и без перевода. Примечательно, что рендеры нового «Туссана» основаны не только на шпионских фото замаскированных прототипов, но и на снимках концепта Vision T, представленного на прошлогоднем автосалоне в Лос-Анджелесе.

Таким образом, даже по рендерам ясно, что со сменой поколения Hyundai Tucson изменится почти до неузнаваемости и станет таким же «интересным» и необычным, как и другие «соседи» по сегменту SUV – субкомпактный Venue и флагманский Palisade.