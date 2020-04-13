Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером Петербурга в марте

Компактный кроссовер Hyundai Creta стал самой продаваемой моделью сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV) в Санкт-Петербурге по итогам марта. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на агентство «АвтоСТАТ», за первый месяц весны корейский бестселлер купили 469 петербуржцев.

Вторым по популярности стал немецкий Volksawgen Tiguan, нашедший в Северной столице 417 покупателей. На третьей и четвертой строчках оказались японские Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4, показавшие одинаковый результат – 290 реализованных автомобилей.

В ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников Санкт-Петербурга по итогам марта 2020 года также вошли Skoda Kodiaq (263 ед.), KIA Sportage (229 ед.), Nissan Qashqai (205 ед.), Renault Duster (195 ед.), Skoda Karoq (182 ед.) и Nissan X-Trail (169 ед.).

Всего за первый месяц весны своих владельцев в Петербурге нашли 6,1 тыс. новых SUV – на 36% больше, чем годом ранее.