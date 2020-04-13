ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция временно ограничила прием экзаменов на водительские права из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщил СМИ замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

«Из-за прекращения деятельности автошкол временно ограничен прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Они проходят в усеченных группах», — сказал Олег Понарьин.

Точные сроки снятия ограничений, по его словам, пока неизвестны. Они будут напрямую зависеть от общей ситуации [с распространением коронавирусной инфекции – прим. «Автоновости дня»] в стране.

Также в ГИБДД напомнили, что обменять ранее выданное водительское удостоверение (в связи с истечением сроков его действия) или поставить автомобиль на учет можно по предварительной записи через единый портал госуслуг. Из-за возможных сложностей с этим ведомство не будет штрафовать водителей, срок действия прав которых закончился после введения режима повышенной готовности, пишет 110km.ru.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм автоматического продления сроков действия паспортов и водительских удостоверений минимум на три месяца.