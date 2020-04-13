Турция показала всему миру как нельзя объявлять комендантский час во время пандемии

Очень много негативной реакции льётся в адрес властей Турции от граждан страны и особенно политиков. И не только оппозиционных. Вчера вечером в стране царила атмосфера хаоса.

Десятки видеороликов с драками, спорами, огромными очередями у магазинчиков (которые, кстати, работали и после объявленного времени начала комендантского часа, шутили даже что они так проработают до вечера 12 апреля — дата окончания КЧ).

Все профилактические меры, которые были предприняты в течении месяца в Турции Минздравом страны (глава этого ведомства самый положительный герой во всей этой истории с коронавирусом) вчера одним необдуманным решением были уничтожены в одночасье.

Сейчас в Турции ищут козла отпущения. Судя по тому, что решение в столь поздний момент было объявлено Министерством внутренних дел, всех собак спустят на её главу Сулеймана Сойлу. С тем, что КЧ был нужен никто не спорит. Критикуют то, как и когда это было сделано.

Ведь то поведение людей, которое вчера пришлось наблюдать на улицах страны, это не присуще поведению граждан Турции, это результат двухчасового тупика, в которую их загнали, поставив перед фактом. По-моему, Минздрав в Турции и мэрии крупных городов всё это время очень хорошо управляли сложившейся ситуацией. Однако вчера руководство страны, которое до этого брало примеры у других и действовало превентивно, показало всему миру как делать нельзя.

Мир переживает то, чего прежде не было, в новых условиях уровня развития, обилия продуктов, привычек и т.д. Нынешняя ситуация требует правильных лидерских решений. Это та самая желаемая битва (по Макиавелли) для любого лидера, из которой он может выйти победителем, или наоборот растратить весь кредит доверия.

Что случилось:

Власти Турции вчера внезапно объявили о введении комендантского часа с 00.00 часов 11 апреля до вечера 12 апреля в 31 провинции страны. Однако объявили они об этом за два часа до начала комендантского часа. В стране началась паника во всех крупных городах люди направились в ближайшие магазины, в основном за хлебом и напитками. Возникла давка, драка, одним словом — антисанитарная обстановка.