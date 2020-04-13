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Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/56e036fe116ea0073ad1fa566047ed14.jpg" alt="Путин заявил, что при необходимости Минобороны начнет бороться с COVID-19" />

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости страна прибегнет к средствам Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он добавил, что пока основные мощности ведомства, которые могут быть задействованы против инфекции, остаются в резерве.

Он напомнил, что в настоящее время российские военнослужащие эффективно работают за границей, помогая там бороться с коронавирусом.

Кроме того, Министерство обороны уже приступило к строительству новых инфекционных медицинских учреждений, которые также при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.

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