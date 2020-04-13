Переболевшие коронавирусом пока что могут не бояться повторного заражения

Инфекционист Энтони Фаучи считает, что все те люди, которые уже переболели коронавирусом, в ближайшее время могут не переживать по поводу повторного заражения. Но полученные данные из Азии становятся причиной сомнений в том, что совершенно все переболевшие имеют иммунитет к заболеванию. Как показали исследования, у третьей части людей не появляется достаточного количества антител. Это говорит о том, что они могут не только заболеть еще раз, но и что вакцина не принесет никакого результата, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Вирусы мутируют с невероятной скоростью и поэтому иммунитет к одному заболеванию будет бесполезным в случае с другой патологией. Но Фаучи уверен в том, что скорость мутации коронавируса недостаточно высокая, чтобы каждый год появлялись новые штаммы, которые будут слишком сильно отличаться от предыдущих вариантов. Эксперты из Южной Кореи предоставили данные о том, что уже 51 человек, ранее переболевший коронавирусом, заразился повторно. При этом они были выписаны с больницы и тщательно проверены на наличие вируса. Но на данный момент специалисты говорят не о повторном заражении, а о том, что вирус не был до конца вылечен и снова пробудился или же было проведено недостаточно качественное тестирование.