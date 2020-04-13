В этом десятилетии человек сможет высадиться на поверхность Марса

Роберт Зубрин уверен в том, что уже буквально через десять лет на поверхность Марса смогут высадиться первые люди, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Основатель Общества Марса считает, то из-за недостаточной активности правительства в космических программах, люди смогут в ближайшее время уже высадиться на Красной планете. Но в этом уверены далеко не все, ведь НАСА собирается высадить астронавтов на Луну только через 4 года. Только после этого будет возможным планирование полета на Марс. Раньше сообщалось о том, что полет на Марс будет осуществлен не ранее 2033 года. Зубрин говорит о том, что частные компании смогут намного быстрее осуществить все эти планы, чем разнообразные государственные программы. Стоит отметить, что в последнее время заметно усилилась гонка между частными предпринимателями. На практике было доказано, что вполне достаточно небольшой команды и грамотного руководителя, чтобы выполнить то, что ранее было под силу исключительно супердержавам. Также Зубрин добавил, что первых людей высадит на Марс точно не НАСА, ведь агентство до сегодняшнего дня не имеет никакого плана относительно полета на Красную планету.